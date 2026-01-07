Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 16:08

Украинскую полицию уличили в краже ценностей из эвакуированных домов

ТАСС: украинские эвакуационные группы крадут ценности из домов мирных жителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинские эвакуационные группы полиции «Белый ангел», вывозящие мирных жителей в безопасные места, похищают ценности из пустых домов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье. Из-за срочной эвакуации люди успевают брать с собой лишь самое необходимое. В связи с этим украинская полиция крадет телевизоры, золото, украшения, картины и старинные иконы.

Они подгоняют мирных, ссылаясь на срочную эвакуацию, поэтому те берут только самое необходимое. Потом они возвращаются и грузят телевизоры, золото, украшения, картины, старинные иконы и т. д. Ведь, по их логике, потом все можно будет списать на русских, — говорится в сообщении.

В подполье также обратили внимание, что украинская полиция никогда не эвакуирует людей, которые действительно нуждаются в помощи. Силовики не хотят рисковать собственными жизнями. Вместо них этим занимаются обычные волонтеры, резюмировал источник.

Ранее украинский вице-премьер — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказал, что в Днепропетровской области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. По его словам, всего будут эвакуированы более 3 тыс. детей и их родителей.

СВО
подполье
Украина
украинцы
беженцы
кражи
