На Украине принудительно эвакуируют 3 тыс. детей

На Украине объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из 40 населенных пунктов Днепропетровской области, написал вице-премьер — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram-канале. По его словам, всего будут эвакуированы более 3 тыс. детей и их родителей.

Кулеба также отметил, что эвакуация затронет четыре населенных пункта в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, откуда планируется вывезти 651 ребенка. По данным чиновника, с 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий было эвакуировано в общей сложности 150 тыс. человек, включая почти 18 тыс. детей и более 5 тыс. людей с ограниченной мобильностью.

