03 января 2026 в 19:11

На Украине принудительно эвакуируют 3 тыс. детей

Из 40 населенных пунктов Днепропетровской области эвакуируют 3 тыс. детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Украине объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из 40 населенных пунктов Днепропетровской области, написал вице-премьер — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram-канале. По его словам, всего будут эвакуированы более 3 тыс. детей и их родителей.

Принято решение о принудительной эвакуации более 3 тыс. детей вместе с родителями из 40 прифронтовых населенных пунктов Днепропетровской области, — написал Кулеба.

Кулеба также отметил, что эвакуация затронет четыре населенных пункта в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, откуда планируется вывезти 651 ребенка. По данным чиновника, с 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий было эвакуировано в общей сложности 150 тыс. человек, включая почти 18 тыс. детей и более 5 тыс. людей с ограниченной мобильностью.

Ранее беженец Валерий Дрига подтвердил массовую транспортировку иностранных наемников на полигон за шахтой в Красноармейске. Процесс продолжался примерно полтора месяца — с середины августа по сентябрь. Дрига рассказал, что «смуглых» иностранцев привозили на военных машинах. Несколько раз он наблюдал, как ВСУ увозили с полигона группы по 30–40 человек.

