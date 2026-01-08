Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 02:56

В Днепропетровской области прекратили работу все подстанции и ТЭЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Днепропетровской области перестали работать все ТЭЦ и электрические подстанции, передает агентство УНИАН. Власти региона не могут дать даже приблизительных прогнозов по срокам восстановления.

Днепропетровщина, внимание. Пока относительно восстановления энергоснабжения нет никаких прогнозов. Если у вас дома сейчас есть вода, сделайте запас, — заявил председатель областного совета Николай Лукашук.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что Вооруженные силы Украины специально наносят удары по линиям внешнего энергоснабжения Запорожской атомной электростанции. По его словам, действия ВСУ, которые повторяются с разной периодичностью, угрожают безопасности станции. Черничук также добавил, что расположение высоковольтных линий «Днепровская» и «Ферросплавная-1» не является секретом.

До этого Черничук рассказал, что ЗАЭС имеет стратегическое значение для Украины. По его мнению, Киев рассматривает объект как мощный инструмент давления и манипуляций.

Кроме того, на Украине был введен прямой запрет на отключение больниц от электричества при введении графиков ограничений, напомнила премьер-министр Юлия Свириденко. Она заявила, что ответственные исполнители, в том числе местные власти, обязаны обеспечить неукоснительное выполнение постановления правительства. Свириденко также сообщила о немедленных проверках всех возможных нарушений данного решения.

