07 января 2026 в 17:26

Кабмин Украины защитил больницы от отключений света

Премьер Украины Свириденко напомнила о запрете обесточивать больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На Украине введен прямой запрет на отключение больниц от электричества при введении графиков ограничений, напомнила премьер-министр Юлия Свириденко. В своем Telegram-канале она заявила, что ответственные исполнители, в том числе местные власти, обязаны обеспечить неукоснительное выполнение постановления правительства. Свириденко также сообщила о немедленных проверках всех возможных нарушений данного решения.

Кабмин Украины прямо запретил отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения. Ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения правительства, — написала премьер.

Ранее крупнейшие города Украины впервые столкнулись с полным отключением электроэнергии. Коммунальщикам долгое время не удавалось восстановить подачу электричества.

До этого Министерство цифровой трансформации Украины предложило владельцам генераторов новую схему сотрудничества. Они могут подключать свои установки к мобильным сотовым станциям. Это поможет поддерживать работу операторов связи во время веерных отключений электричества. Ведомство готово платить за такую услугу от 110 до 140 гривен (примерно 212–270 рублей) за каждый час работы.

