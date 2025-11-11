Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:08

Энергетический коллапс впервые затронул всю Украину

Bild: все крупные города Украины остались без электричества в минувшие выходные

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В минувшую субботу впервые все крупные города Украины остались без электричества, утверждает немецкий таблоид Bild. Отмечается, что свет пропал после ночной атаки ВС РФ по электростанциям и подстанциям и так и не появился к вечеру.

Как сказано в материале, в воскресенье в Киеве частично восстановили подачу электричества — по три раза в день по три часа. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других городах страны.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении ударов по связанным с оборонной промышленностью украинским объектам энергетики. Для этого использовались авиация, дроны и ракетные войска. Кроме того, были уничтожены пункты дислокации ВСУ и наемников в 143 районах. Силы ПВО также сбили украинскую ракету «Нептун», семь снарядов HIMARS и 247 беспилотников.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Запад осознал бесполезность своей военной поддержки Украины после российских ударов. По его словам, Киев не может получить эффективные системы ПВО, из-за чего запасы союзных стран истощаются. Как подчеркнул аналитик, это показало слабость вооружения Запада.

Украина
электроэнергия
отключения электричества
атаки
