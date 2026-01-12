Двух связанных с беспорядками иностранных шпионов арестовали в Иране Tasnim: в Иране поймали двух агентов «МОССАД», организовавших беспорядки

В Иране задержали двух агентов израильской разведки «МОССАД», агентство Tasnim со ссылкой на источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Их арестовали в провинции Северный Хорасан на северо-востоке страны.

По данным агентства, задержанные играли ключевую роль в организации беспорядков в Иране. При них нашли средства разведсвязи, огнестрельное оружие и боеприпасы. Один из агентов был арестован в момент сбора информации и оценки деятельности своей сети.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, комментируя происходящее, назвал протесты правом народа страны. Однако подчеркнул, что беспорядки, нападения на государственную собственность, поджоги мечетей и сожжение Корана являются частью заговоров, спланированных США и Израилем. Пезешкиан прямо связал внутренние волнения с деятельностью иностранных спецслужб. Он пообещал решительно пресекать подобные операции.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф предупредил, что Израиль и объекты США на Ближнем Востоке станут законными целями для удара, если Тель-Авив и Вашингтон проявят агрессию по отношению к Тегерану. По его словам, в рамках законной обороны Иран не будет считать себя ограниченным в выборе ответных мер.