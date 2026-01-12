Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 00:11

Двух связанных с беспорядками иностранных шпионов арестовали в Иране

Tasnim: в Иране поймали двух агентов «МОССАД», организовавших беспорядки

Протесты в Иране Протесты в Иране Фото: IMAGO/Iranian Presidency Office/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Иране задержали двух агентов израильской разведки «МОССАД», агентство Tasnim со ссылкой на источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Их арестовали в провинции Северный Хорасан на северо-востоке страны.

По данным агентства, задержанные играли ключевую роль в организации беспорядков в Иране. При них нашли средства разведсвязи, огнестрельное оружие и боеприпасы. Один из агентов был арестован в момент сбора информации и оценки деятельности своей сети.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, комментируя происходящее, назвал протесты правом народа страны. Однако подчеркнул, что беспорядки, нападения на государственную собственность, поджоги мечетей и сожжение Корана являются частью заговоров, спланированных США и Израилем. Пезешкиан прямо связал внутренние волнения с деятельностью иностранных спецслужб. Он пообещал решительно пресекать подобные операции.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф предупредил, что Израиль и объекты США на Ближнем Востоке станут законными целями для удара, если Тель-Авив и Вашингтон проявят агрессию по отношению к Тегерану. По его словам, в рамках законной обороны Иран не будет считать себя ограниченным в выборе ответных мер.

Иран
беспорядки
Израиль
Моссад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Куба выпустила призыв в отношении задержанного восемь дней назад Мадуро
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 января 2026 года
Двух связанных с беспорядками иностранных шпионов арестовали в Иране
Приметы 12 января — Анисья Желудочница: подготовка к Щедровкам и мороз
В Иране объявили трехдневный траур
Захват российского танкера назвали «сигналом» Трампа Путину
В одном из южных аэропортов России введены ограничения на полеты
Бригада «Азов» понесла тяжелое поражение в зоне СВО
Протестующие в Иране сожгли десятки машин скорой помощи
Стало известно, сколько попыток контратак в Купянске провалили ВСУ
«Знаем про это все»: Зеленский обратился к Европе с новым требованием
«Нам не место на Украине»: экс-наемник рассказал о нацистах в ВСУ
Швеция потратит рекордную сумму на модернизацию ПВО
В Шереметьево сообщили о решении проблемы с багажом пассажиров
Две российские ракеты превратили в пыль украинский F-16
Умерла одна из самых старых жительниц России
Ozon скрыл ряд ветеринарных препаратов после волны отравлений подростков
В Минэнерго США умолчали о судьбе танкера с иранской нефтью
Число погибших силовиков в Иране увеличилось
Ространснадзор вмешался в скандал с багажом на рейсе Москва — Дубай
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.