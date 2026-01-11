Атака США на Венесуэлу
«Будут нашей законной целью»: в Иране пригрозили США и Израилю

Спикер парламента Ирана Галибаф предупредил об ответе на агрессию США и Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Израиль и объекты США на Ближнем Востоке станут законными целями для удара, если Тель-Авив и Вашингтон проявят агрессию по отношению к Тегерану, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. По его словам, которые передает агентство IRIB, в рамках законной обороны Иран не будет считать себя ограниченным в выборе ответных мер.

В случае удара по Ирану как оккупированные земли (имеется в виду Израиль. — NEWS.ru), так и все военные центры, базы и корабли США в регионе будут нашей законной целью, — подчеркнул спикер меджлиса.

В конце декабря 2025 года президент США Дональд Трамп предостерег Иран от действий по возобновлению ядерной деятельности. Он заявил, что подобные шаги могут повлечь жесткие меры. Трамп отметил, что информация о возможном нарушении Тегераном договоренностей пока не подтверждена, однако последствия для Ирана могут оказаться серьезными.

Также глава Белого дома на фоне протестов в Иране выразил мнение, что Исламская Республика стремится к свободе. По его словам, США готовы с этим «помочь», но как именно, политик не рассказал.

