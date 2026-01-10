Трамп предложил помочь Ирану в борьбе за свободу Трамп предложил помочь Ирану на фоне протестов

Президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Иране выразил мнение, что исламская республика стремится к свободе. По его словам в соцсети Truth Social, США готовы с этим «помочь», но как именно, политик не рассказал.

Иран стремится к свободе, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь! – написал он

В конце декабря 2025 года Трамп предостерег Иран от действий по возобновлению ядерной деятельности. Он заявил, что подобные шаги могут повлечь жесткие меры. Трамп отметил, что информация о возможном нарушении Тегераном договоренностей пока не подтверждена, однако последствия для Ирана могут оказаться серьезными.

Позднее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что вмешательство США во внутренние дела Ирана аналогично подрыву стабильности всего Ближнего Востока. Такой шаг повлечет за собой крах американских интересов в этом регионе.

Тем временем верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи сообщил, что президенту США Дональду Трампу не стоит лезть в дела Ирана. Он посоветовал хозяину Белого дома заняться собственной страной.