Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 января 2026 года

Семья и жизнь

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 января 2026 года

12 января — это день, когда в календаре отмечаются важные государственные, необычные и церковные праздники, а также памятные даты, которые оставили след в истории. Расскажем, какой сегодня день в России, какие события происходили в этот день и кого почитают в церковных традициях.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

12 января в России и в мире отмечают несколько интересных праздников. Среди них:

День работника прокуратуры Российской Федерации — профессиональный праздник всех сотрудников прокуратуры, которые следят за соблюдением законности и защищают права граждан.

День фармацевта — праздник специалистов, которые обеспечивают население лекарствами и медицинскими препаратами.

Всемирный день дочери — день, когда родители и общество проявляют внимание к девочкам и их правам.

День без глютена — экологический и диетический праздник, направленный на осознание пользы безглютеновой продукции для здоровья.

Необычные праздники и памятные события

Среди необычных праздников в мире, которые приходятся на 12 января, выделяются:

День горячего чая — повод насладиться ароматным напитком и устроить чайную церемонию дома или на работе.

День марципана — праздник сладостей и кулинарного искусства, когда кондитеры демонстрируют свои умения.

День поцелуя рыжих — веселый праздник, посвященный обладателям рыжих волос.

Эти события создают настроение и вдохновляют на проявление креативности и заботы о близких.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

В качестве церковного праздника сегодня чтят память мученицы Анисии Солунской, святого Макария, митрополита Московского, апостола Тимона и священномученика Зотика Сиропитателя.

На 12 января выпадает седьмой день Святок. В этот день на Руси было принято ходить в гости, угощать друг друга и гадать на будущий урожай. Часто использовались внутренности забитых гусей или кабанов для предсказаний. Другие славянские традиции включают строгие запреты: так, нельзя поднимать находки, шить, вязать и брать подарки от чужих, чтобы не навлечь беду.

На Святки продолжались колядования, гадания и праздничные обряды, направленные на укрепление семьи и сохранение здоровья.

Памятные даты и события: что произошло 12 января в разные годы?

Исторические события сегодня разнообразны и касаются как науки, так и политики, военных и культурных событий:

1943 год — начало операции «Искра», в результате которой 18 января 1943 года был совершен прорыв блокады Ленинграда.

1945 год — Советский Союз начал полномасштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе.

2004 год — крупнейшее в мире круизное судно Queen Mary 2 совершило первое плавание через Атлантику.

2005 год — в США с мыса Канаверал запущен космический аппарат Deep Impact.

Эти события показывают, насколько насыщенной и разнообразной была история 12 января на протяжении всего лишь ХХ века.

Рената Литвинова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто родился и кто умер 12 января?

Родились в этот день выдающиеся личности, чьи достижения оставили след в истории и культуре:

Харуки Мураками (1949) — японский писатель и переводчик, автор множества произведений, известных во всем мире.

Гунде Сван (1962) — шведский лыжник, четырехкратный олимпийский чемпион, знаменитый своими спортивными победами.

Рената Литвинова (1967) — российская актриса, режиссер, сценарист и телеведущая, заслуженная артистка России.

В этот день также ушли из жизни известные люди:

Уильям Хьюлетт (2001) — американский инженер и предприниматель, соучредитель фирмы HP (Hewlett-Packard).

Геннадий Бачинский (2008) — популярный российский радио- и телеведущий.

Елена Образцова (2015) — российская оперная певица, народная артистка СССР.

Если вы хотите знать, что отмечают сегодня в России и что отмечают сегодня в мире, 12 января — отличный повод вспомнить о важных событиях прошлого, почтить память великих людей и насладиться традициями Святок.