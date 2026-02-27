«Существенных изменений нет»: Песков о позиции Киева по переговорам Песков: Кремль не видит изменений позиции Киева по переговорному процессу

Москва не видит серьезных изменений в позиции Киева по переговорному процессу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тем не менее он подтвердил, что контакты продолжатся в трехстороннем формате с участием России, Украины и США, передает ТАСС.

Нет, пока существенного изменения позиции киевского режима констатировать не приходится. <...> Что касается формата, то да, речь идет о продолжении трехстороннего формата, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин незамедлительно получает информацию о любых контактах с зарубежными партнерами. По его словам, речь идет также о переговорах главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Женеве.

До этого замглавы офиса Зеленского Сергей Кислица заявил, что встреча президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться до конца марта. По его мнению, это возможно при благоприятном ходе переговоров по урегулированию конфликта. Но, по словам Пескова, перспективы такой встречи остаются неясными.