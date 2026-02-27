Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 13:04

Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах

Песков: Киев готовит атаки на «Турецкий поток» и «Голубой поток»

Российские спецслужбы располагают данными о подготовке киевскими властями диверсий на черноморских газопроводах, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, речь о Турецком и Голубом потоках

Наши специальные службы такой информацией располагают, они фиксируют попытки киевского режима подготовиться к таким диверсиям новым, — сообщил представитель Кремля.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что Украина и часть ЕС, выступающие против российского нефтегазового влияния, могут быть заинтересованы в подрыве газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», что вписывается в стратегию «открытого саботажа» против России. Это аналогично ситуации с «Северным потоком», когда Киев пытался ухудшить отношения Москвы с Европой.

До этого эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил, что диверсантам будет сложно подорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» из-за большой глубины Черного моря. Взрывные устройства сложно заложить обычным аквалангистам. Однако риски подрыва существуют.

