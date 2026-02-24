Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 18:49

Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков

Энергетик Юшков: диверсантам будет сложно взорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки

Компрессорная станция «Казачья», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока» Компрессорная станция «Казачья», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока» Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Диверсантам будет сложно подорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток», заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Он отметил, что Черное море, где проходят газопроводы, более глубоководное, чем Балтийское, где расположены «Северный поток» и «Северный поток — 2», взрыв на которых был осуществлен в 2022 году.

Черное море гораздо более глубоководное, чем Балтийское море. В Балтийском море простые ныряльщики могли заложить бомбы, а здесь обычным аквалангистам это сделать не удастся — глубина значительно больше. Однако, безусловно, риски [подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков] есть, — объяснил Юшков.

Он подчеркнул, что в случае подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока» Россия не сможет перенаправить поставки газа на другие направления. По словам энергетика, это приведет к сокращению добычи энергоресурса.

Если мы не поставляем по этим газопроводам, то, соответственно, просто сокращаем добычу. Между «Голубым потоком» и «Турецким потоком» еще можно перекидывать объемы. Если, например, вдруг «Голубой поток» будет поврежден, то часть можно будет перекинуть. Этот газопровод идет только для нужд Турции, а «Турецкий поток» имеет одну нитку для Европы и другую — для самой Турции, — резюмировал Юшков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть информация о подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков. По его словам, под угрозу попадают те участки нити газопровода, которые проходят по дну Черного моря.

газопроводы
Турецкий поток
Северный поток
диверсии
Софья Якимова
С. Якимова
