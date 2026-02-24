Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие В МИД Украины опровергли данные о планах получить ядерное оружие

Данные о том, что Великобритания и Франция намерены тайно передать Украине ядерное оружие, не соответствуют действительности, заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий в комментарии Reuters. Дипломат назвал эти сообщения ложными и призвал международное сообщество их отвергнуть.

Ранее политолог-американист Константин Блохин предположил, что Запад попытается увязать передачу ядерного оружия с гарантиями безопасности для Украины. Он подчеркнул, что такой сценарий возможен лишь в рамках мирного урегулирования с учетом интересов России, а текущие обсуждения являются зондированием почвы.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что передача ядерных компонентов Киеву станет опасным элементом прокси-войны против России. Он напомнил, что ответные меры регламентируются обновленной ядерной доктриной РФ, а сам вопрос уже вынесен на обсуждение в Госдуме.

Кроме того, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал Москву потребовать от Лондона официальных разъяснений по поводу планов передачи ядерного оружия Киеву. Он предупредил, что такие действия грозят перерасти в третью мировую войну и станут грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.