Шевченковский суд Киева заочно приговорил певицу Юлию Чичерину к 12 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба инстанции в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Артистку обвиняют в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность страны и незаконном пересечении границы.

Согласно приговору, Чичериной Ю. Д. назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, — сказано в сообщении.

Украинская сторона в 2022 и 2023 годах уже предъявляла певице аналогичные обвинения. Тогда следствие заявило, что ей «грозит пожизненное» за выступления в освобожденных ВС РФ населенных пунктах и записи видеороликов с обращениями к военным ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 46 россиян, двух иранцев и 44 российских компаний. Рестрикции включают блокировку активов в стране, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на официальные визиты и многое другое.

До этого правительство Украины ввело санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко на 10 лет. Он обвинил республику якобы в участии в конфликте на стороне России, пригрозив при этом «особыми последствиями».