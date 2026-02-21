Зимняя Олимпиада — 2026
Почти 50 россиян попали в новый список Зеленского

Зеленский ввел санкции против 46 россиян

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 46 россиян, двух иранцев и 44 российских компаний. Соответствующий указ был опубликован на его официальном сайте в субботу, 21 февраля.

Согласно данным приложений к документу, предприятия связаны с промышленностью, машиностроением и научно-исследовательской сферой. Согласно указу, санкции включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на официальные визиты и многое другое.

До этого Зеленский заявил, что правительство Украины ввело санкции против президента Белоруссии. Он обвинил республику якобы в участии в конфликте на стороне России, пригрозив при этом «особыми последствиями». В тексте указа отмечается, что санкции вводятся на 10 лет.

Позже появилась информация, что введенные санкции могут быть связаны с заменой Андрея Ермака на посту руководителя офиса украинского президента на Кирилла Буданова. По его словам, Ермак выбирал более осторожную линию в отношении Минска из-за опасения более глубокого вовлечения Лукашенко в конфликт.

