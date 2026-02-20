Введенные против белорусского лидера Александра Лукашенко санкции Украины могут быть связаны с заменой Андрея Ермака на посту руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского на Кирилла Буданова, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к белорусской оппозиции. По его словам, Ермак выбирал более осторожную линию в отношении Минска из-за опасения более глубокого вовлечения Лукашенко в конфликт.

Логика была прагматичной: излишнее давление могло подтолкнуть Лукашенко к более глубокому вовлечению в украинский конфликт. Теперь эта сдерживающая концепция, по сути, демонтирована, — отметил он.

До этого Зеленский заявил, что правительство Украины ввело санкции против президента Белоруссии. Он обвинил республику якобы в участии в конфликте на стороне России, пригрозив при этом «особыми последствиями».

Ранее сообщалось, что украинская делегация на переговорах в Женеве раскололась на два лагеря из-за споров о целесообразности подписания соглашения под руководством США. По данным британских журналистов, Буданов полагает, что оперативное заключение соглашения с Россией под эгидой Белого дома было бы выгоднее для Киева.