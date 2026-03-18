Зампред правительства Забайкалья подал в отставку из-за скандала с ДТП Вице-премьер правительства Забайкалья Гончаров подал в отставку после ДТП

Вице-премьер правительства Забайкальского края Алексей Гончаров, курировавший сферу ЖКХ, официально покидает свой пост 19 марта после более чем двух лет работы, сообщает портал «Чита.Ру». Политик подтвердил в беседе с журналистами, что решение об увольнении уже согласовано с губернатором региона Александром Осиповым.

К сожалению, погибшего в ДТП человека мне не вернуть. Принял решение об увольнении, — сказал чиновник.

Гончаров пояснил, что не хочет допустить репутационных рисков для региональной власти и намерен сосредоточиться на юридических аспектах ситуации. Несмотря на серьезные обвинения, он заявил о готовности приносить пользу региону и в будущем, выразив глубокие соболезнования семье погибшей.

Известно, что ДТП произошло вечером 21 июля в Улетовском районе на участке трассы между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. По данным Telegram-канала SHOT, Mercedes чиновника столкнулся с Toyota Fielder. Гончаров отделался травмами, во второй машине пострадали три человека, в том числе ребенок, и еще одна женщина умерла в машине скорой помощи.