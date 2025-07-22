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22 июля 2025 в 07:53

Российский чиновник устроил смертельное ДТП

SHOT: женщина погибла в ДТП с участием зампреда забайкальского кабмина Гончарова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров устроил смертельное ДТП. По его данным, авария произошла поздно вечером 21 июля в Улетовском районе на участке трассы между селами Аблатуйский Бор и Доронинское.

Канал пишет, что Mercedes чиновника столкнулся с Toyota Fielder, в результате Гончаров отделался травмами. По данным канала, во второй машине пострадали три человека, в том числе ребенок, и еще одна женщина умерла в машине скорой помощи. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее стало известно, что сын комика Андрея Молочного насмерть сбил женщину в Киеве. Отмечается, что 24-летний молодой человек работает в местной прокуратуре. В ночь на 20 июля на улице Большой Васильковской в столице Украины он вылетел на пешеходную зону и сбил женщину, которая скончалась на месте. Виновника аварии сразу задержали.

До этого американский кантри-певец Коннер Смит сбил 77-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Авария произошла 8 июня в Нэшвилле. При этом на данный момент никакие обвинения ему не предъявлены, он не задержан.

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