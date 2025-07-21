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21 июля 2025 в 14:33

Сын комика из Сomedy Сlub сбил насмерть пешехода

Сын комика Андрея Молочного насмерть сбил женщину в Киеве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сын комика Андрея Молочного насмерть сбил женщину в Киеве, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, 24-летний молодой человек работает в местной прокуратуре.

В ночь на 20 июля на улице Большой Васильковской в столице Украины он вылетел на пешеходную зону и сбил женщину, которая скончалась на месте. Виновника аварии сразу задержали.

Отец подсудимого — 47-летний юморист Андрей Молочный — уроженец Украины, но давно живет в России. Он известен своим участием в «Дуэте имени Чехова» на шоу Сomedy Сlub. В ноябре 2019 года шоумен попал в украинскую базу «Миротворца» после того, как раскритиковал разгул нацизма на Украине. Артист также регулярно осуждает украинские власти.

Ранее сообщалось, что американский кантри-певец Коннер Смит сбил 77-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Авария произошла 8 июня в Нэшвилле. Отмечается, что пожилую женщину госпитализировали после столкновения, она скончалась в больнице от полученных травм.

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