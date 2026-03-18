18 марта 2026 в 11:08

Сенатор ответил на слова Стубба о переломном моменте в отношениях ЕС и РФ

Сенатор Карасин: размышления Стубба о диалоге с РФ стали достоянием в Лондоне

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press
Размышления президента Финляндии Александра Стубба о диалоге с Россией стали предметом достояния в лондонском аналитическом центре Chatham House, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так он ответил на заявление политика о приближении «переломного момента» для отношений ЕС и РФ. По словам сенатора, финский лидер чересчур резко сменил свою риторику.

Как известно, политике позволительны ужимки и прыжки, но не до такой степени. Если вдуматься, Стубб на протяжении последних лет прослыл наиболее резким и грубым в оценках российских действий в мировых делах. И вдруг он делает заявление, что Европе уже очень скоро придется открыть каналы политического диалога с Россией. Видимо, нашему соседу пришлось долго размышлять на эту тему. Я убежден, что просчитанное заранее решение о быстром вступлении Финляндии в НАТО прошло более оперативно в рабочем режиме. Я думаю, что эти размышления стали достоянием гласности в лондонском Chatham House, известном центре лаборатории разработок сложных решений не только общеевропейских, но и общемировых, — высказался Карасин.

Он подчеркнул, что Европа начала более пристально анализировать тревожные тенденции в своем поведении. По мнению сенатора, этому, вероятно, в значительной степени способствовали последние события на Ближнем Востоке.

Ранее Стубб заявил, что Европе придется смириться с территориальными уступками Украины в пользу России. При этом, по его словам, с юридической точки зрения Евросоюз никогда не признает эти изменения.

Александр Стубб
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
