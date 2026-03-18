18 марта 2026 в 11:16

Словакия будет мстить Украине за блокаду «Дружбы»

Фицо: Словакия будет блокировать инициативы по Украине на саммите Евросоюза

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении блокировать итоговые документы предстоящего саммита Евросоюза в части, касающейся поддержки Украины. Поводом для жесткой позиции Братиславы стал отказ Брюсселя включить в резолюцию пункт о возобновлении работы нефтепровода «Дружба», передает РИА Новости.

Фицо подчеркнул, что требования республики были принципиально отвергнуты по непонятным причинам. По его словам, что текущая ситуация в отношениях с соседним государством выглядит несправедливой и требует немедленного пересмотра.

Словацко-украинские отношения — это не билет в один конец, когда мы должны все, а другая сторона не должна ничего, — резюмировал премьер.

Словакия настаивает на том, что энергетическая безопасность региона не может быть предметом политических манипуляций. Если требования по транзиту нефти не будут учтены, Фицо пообещал не голосовать за общее заявление лидеров ЕС в четверг.

Ранее Фицо поручил министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару восстановить работу существовавших межправительственных комиссий с Россией. Он подчеркнул, что всегда выступал за возобновление официального диалога с Москвой.

Словакия
Роберт Фицо
Украина
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биолог объяснил, почему высокий сахар вреден для пенсионеров
Трое детей пострадали в результате атак ВСУ на российский регион
Правительство России пересмотрит бюджетные приоритеты
Политолог ответил, как на США повлиял отказ ЕС вступать в войну с Ираном
«Переговоры с Россией»: Турция начала поиски партнера для строительства АЭС
Наступление ВС РФ на Харьков 18 марта: бойня у Волчанска, десятки убитых
Смертельный приговор для шпиона из Израиля вынесли впервые в Иране
Россия готовит сокрушительную атаку на ВСУ? Удары по Украине 18 марта
Политолог обозначил главное нововведение в конституции Казахстана
Аналитик ответила, почему в России не перейдут на четырехдневную неделю
Что известно о пожаре в московском бизнес-центре Turas
Путин определил приоритеты для ученых и философов
Могила Бедроса Киркорова попала на видео спустя год после смерти
В Варшаве рассмотрят дело о выдаче Украине археолога из России
Новак озвучил накопленный рост ВВП России за последние три года
Израиль признал вину в обстреле миротворцев в Ливане
Физик рассказал, затронет ли удар по АЭС «Бушер» Россию
Российские военные сравняли с землей используемые в интересах ВСУ объекты
Журналистку-иноагента оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
Покончил с собой глубокой ночью: похитителя девочки нашли мертвым в СИЗО
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

