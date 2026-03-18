Словакия будет мстить Украине за блокаду «Дружбы» Фицо: Словакия будет блокировать инициативы по Украине на саммите Евросоюза

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении блокировать итоговые документы предстоящего саммита Евросоюза в части, касающейся поддержки Украины. Поводом для жесткой позиции Братиславы стал отказ Брюсселя включить в резолюцию пункт о возобновлении работы нефтепровода «Дружба», передает РИА Новости.

Фицо подчеркнул, что требования республики были принципиально отвергнуты по непонятным причинам. По его словам, что текущая ситуация в отношениях с соседним государством выглядит несправедливой и требует немедленного пересмотра.

Словацко-украинские отношения — это не билет в один конец, когда мы должны все, а другая сторона не должна ничего, — резюмировал премьер.

Словакия настаивает на том, что энергетическая безопасность региона не может быть предметом политических манипуляций. Если требования по транзиту нефти не будут учтены, Фицо пообещал не голосовать за общее заявление лидеров ЕС в четверг.

Ранее Фицо поручил министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару восстановить работу существовавших межправительственных комиссий с Россией. Он подчеркнул, что всегда выступал за возобновление официального диалога с Москвой.