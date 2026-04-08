08 апреля 2026 в 16:41

Глава Пентагона сделал громкое заявление о ядерном оружии и Иране

Новое руководство Ирана знает, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По словам министра, речь идет и о возможности его создания.

Ранее американский профессор Теодор Постол заявил, что Соединенным Штатам и Израилю удалось разрушить лишь наземные объекты Ирана, основной арсенал республики находится под землей и защищен от ударов. Таким образом, как и предполагали многие эксперты, конфликт довольно быстро повернулся в пользу Ирана, уточнил он.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что в США и на Ближнем Востоке может наступить золотой век. По его словам, день, когда было объявлено о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном, важен для всего мира.

Также заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Ормузский пролив «ядерным оружием» Ирана. По его словам, потенциал этой области неисчерпаем.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран придумал хитрый способ, как нажиться на нефтяных танкерах
В Нижегородской области планируют вырастить 412 тыс. тонн картофеля
Борьба с РПП, поиск партнера, «Миротворец»: как живет Ирина Горбачева
Замминистра энергетики ответил, могут ли роботы заменить людей
Польша оставила здание консульства России в Гданьске без света и тепла
Захарова выдала координаты главного прибежища для киберпреступников
Глава Пентагона сделал громкое заявление о ядерном оружии и Иране
Торговый центр вспыхнул в Подмосковье
В МИД России сделали жесткое заявление по «теневому флоту»
Врач раскрыл, могут ли переработанные продукты ускорить старение организма
«Еще более смертоносно»: Иран поставил на место США и Израиль
Запуск ракеты «Старт-1М» с Восточного отложили
Минздрав раскрыл ужасающие последствия атаки Израиля на Ливан
Политолог ответил, смогут ли США и Иран заключить мир в течение 14 дней
Тело погибшей в Сочи девушки-спелеолога планируют изучить криминалисты
Киберполиция раскрыла схему обмана подростков через «девушек»
НАТО рассматривает возможность отправки миссии в Ормузский пролив
Lexus «впечатался» в подъезд жилого дома
The Rolling Stones представят финальный альбом в 2026 году
Трамп раскрыл новые детали переговоров с Ираном
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

