Глава Пентагона сделал громкое заявление о ядерном оружии и Иране

Хегсет: новые власти Ирана знают, что у них никогда не будет ядерного оружия

Новое руководство Ирана знает, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По словам министра, речь идет и о возможности его создания.

Новый иранский режим знает, что у них никогда не будет ядерного оружия и даже возможности его создания, — отметил он.

Ранее американский профессор Теодор Постол заявил, что Соединенным Штатам и Израилю удалось разрушить лишь наземные объекты Ирана, основной арсенал республики находится под землей и защищен от ударов. Таким образом, как и предполагали многие эксперты, конфликт довольно быстро повернулся в пользу Ирана, уточнил он.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что в США и на Ближнем Востоке может наступить золотой век. По его словам, день, когда было объявлено о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном, важен для всего мира.

Также заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Ормузский пролив «ядерным оружием» Ирана. По его словам, потенциал этой области неисчерпаем.