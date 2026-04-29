Захарова анонсировала участие Лаврова в саммите БРИКС в Нью-Дели

Захарова: Лавров примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели 14-15 мая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Нью-Дели для участия в полноформатном совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Мероприятие будет проходить в индийской столице 14–15 мая, передает корреспондент NEWS.ru.

14-15 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в полноформатном совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, заседание состоится в Нью-Дели, — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин встретится с коллегой из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибудет в Россию с государственным визитом. Главы государств проведут обмен точками зрения по актуальным темам международной и региональной повестки.

До этого Путин встретился в Санкт-Петербурге с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, прибывшим в Россию с визитом. Беседа российского лидера и иранского министра прошла в Петровском зале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. С российской стороны во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.