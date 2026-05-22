«Видел каждую крысу»: друг Жириновского о Пугачевой, пророчествах, Украине

На Владимира Жириновского при его жизни покушались четырежды, заявил в интервью NEWS.ru близкий друг лидера ЛДПР Михаил Алмазов. О знаменитых предсказаниях в отношении будущего России и мира, судьбе президента Украины Владимира Зеленского и за что Жириновский особенно уважал Владимира Путина, Алмазов рассказал NEWS.ru.

Обладал ли Жириновский на самом деле даром предвидения

— Дочь Владимира Жириновского Анастасия, открывая выставку его памяти, сказала, что отец не обладал никаким «предсказательным даром» — просто был хорошим аналитиком. Согласны?

— Не всегда дети знают все подробности жизни своих родителей. Я считаю Жириновского одним из самых мощных пророков нашего времени.

— Вы называете себя медиумом, мастером читать по линиям ладони знаки судьбы.

— Популярный сериал «Хиромант» (с актером Юрием Чурсиным в главной роли. — NEWS.ru) снят по моей судьбе. Я детально и четко изучал все знаки и символы, ходил по больницам, моргам, мне важно было понять, какие знаки помогают человеку, а какие уносят жизнь.

— А где вы познакомились с Жириновским?

— Это было еще в 1992 году, в самолете. Он летел в Калининград по своим политическим делам, а я — по личным обстоятельствам. Владимир Вольфович тогда не был настолько знаменит.

Мы разговорились, нашлось много общих тем. Когда самолет приземлился и мы спускались с трапа, Владимир Вольфович посмеялся, что «весь мир будет принадлежать нам — и мы в Индийском океане будем мочить свои хромачи». Понравился мне своей уверенностью, мощной жизненной энергией.

Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Жириновский предрек Майдан и эпидемию коронавируса

— Масштаб личности чувствовался сразу?

— Действительно великий человек. Он творил, понимал, любил, ценил этот мир и в движении работал. Жириновский был лидером вне сомнений. Кстати, он и сам интересовался линиями на ладонях. Смотрел на свои руки и спрашивал меня, мол, я правильный вариант событий вижу? Мы садились и обсуждали.

На мелких линиях ладони есть узорчики, которые отображают возможные автомобильные аварии, самолетные и так далее. Линии рук — не основные, а второстепенные — имеют свойство меняться. Это говорит о том, что от судьбы можно убежать.

Например, ты не поедешь в опасный день никуда — останешься живым. Перед тем как принимать важное решение, мы вместе с Владимиром Вольфовичем внимательнейшим образом просматривали его ладони.

Также обсуждали другие знаки, по которым можно прочесть будущие события.

— Например?

— Это называется считыванием событий из энергии пространства. 2014 год, например, мы вместе с ним предсказали — Майдан на Украине и последующие за этим события: трагедия в Одессе, объявленное Киевом АТО против мирного Донбасса. Виделось как энергия смерти — люди друг друга рвали, причиняя боль. Эти события постоянно проявлялись картинками и у него, и у меня.

Накануне 2020 года стали приходить образы — катакомбы, подземелье и люди бегут с белыми марлями на лице, опустевшие улицы. Две двадцатки — 2020 год — случился коронавирус, как мы помним. Болезнь унесла много жизней.

— Владимир Вольфович негативно высказывался об Алле Пугачевой. После начала СВО она покинула Россию и позволяла критические высказывания в адрес российской власти. Многие после этого говорили, что и в отношении Пугачевой Жириновский был прав.

— А он насквозь видел каждую крысу, которая сбежит из России при удобном случае.

Четыре раза крысы покушались на его жизнь. Пытались подстроить авиакатастрофу, автомобильную и дважды отравить. Врагов же много, говорили одно, а делали другое, в спину наносили удары.

— Что Жириновский говорил о России?

— Самые теплые слова. Он любил Россию, жил в России, Россия для него — жизнь, Родина.

Очень уважал Владимира Путина, говорил, что президент все силы приложил для того, чтобы остановить отрицательные события в нашей стране. Владимир Владимирович — лучший президент. Это его сила и энергия встали на защиту Донбасса. И он победит всех крыс.

Сейчас им дают время, смотрят, как будут действовать. У Путина очень мощная энергетика. Он будет долго жить и радовать нас — а крыс на берег высаживать.

Что ждет Украину и Зеленского

— Предсказывал ли Жириновский, что будет дальше с Украиной?

— Ее поделят. Как пирог. Германия возьмет, Франция, Польша — страна будет распилена по кусочкам.

— Какая судьба ждет Зеленского?

— Он наркоман конченый. Скорее всего, срулит, уже продумал в Польше отсидеться. Он же мутит-крутит-баламутит с Польшей, там попробует отсидеться. А второй, третий или четвертый его двойник пойдет под суд.

— То есть все-таки двойник есть у Зеленского?

Михаил Алмазов Фото: Иллюстрация NEWS.ru

— Конечно.

— Как скоро Россия освободит Одессу, Харьков, Николаев?

— Два года на завершение этих всех действий. И можно будет много что забрать. Европа на коленях приползет. 2028–2030 — мощные годы перелома.

— А что будет со Штатами?

— Они стоят на такой земле, где ураганы, смерчи, вихри, землетрясения. Если они сами же оружие будут испытывать, то кора Земли надломится. И тогда плохо придется им.

