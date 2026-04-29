Польша закупается минами после выхода из Оттавской конвенции

Польша официально приступает к закупкам противопехотных мин после окончательного выхода из Оттавской конвенции в феврале текущего года, заявил журналистам сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Согласно принятой стратегии «50 на 50», половина заказов будет размещена на польских оборонных предприятиях, а оставшаяся часть — у союзников по НАТО.

После выхода из Оттавской конвенции мы скоро будем заказывать противопехотные мины, — сделал анонс министр.

Помимо этого, Варшава уже подписала масштабный контракт на приобретение 360 тыс. противотанковых мин, стоимость которого оценивается почти в $1 млрд (74 млрд рублей). Основной целью таких мер является укрепление безопасности и создание минных заграждений вдоль восточных рубежей страны.

В течение 13 лет участия в международном договоре Польша полностью ликвидировала свои армейские запасы данных боеприпасов. Однако геополитическая обстановка заставила руководство республики пересмотреть свои обязательства и вернуться к производству запрещенного ранее вооружения.