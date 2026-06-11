«Удалось спасти»: директор музея в Севастополе об обследовании здания Директор Смородкин: в музее в Севастополе исследуют уцелевшие фрагменты полотна

Специалисты приступили к изучению фрагментов панорамы «Оборона Севастополя», которые удалось сохранить после пожара, сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин в МАКСе. По его словам, ведутся замеры и составляется описание экспонатов, чтобы максимально сохранить все то, что уцелело.

Сейчас мы приступаем к следующему этапу — обследованию помещений, фиксации повреждений и определению объема необходимых восстановительных работ. Нам удалось спасти фрагменты полотна, и сейчас ведутся работы по замеру этих фрагментов и составлению описания. Для нас важно сохранить все, что удалось уберечь, и обеспечить дальнейшую сохранность музейного фонда, — рассказал директор.

Ранее сообщалось, что из здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» после пожара эвакуировали три поврежденных огнем фрагмента живописного полотна. Смородкин сообщил, что удар был нанесен в 02:48. По имеющимся данным и записям камер видеонаблюдения, беспилотник целенаправленно влетел в крышу здания по указанной траектории.