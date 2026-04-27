Польша создаст «армаду дронов» при технической поддержке Украины, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на конференции по безопасности и восстановлению Украины в Жешуве. По его словам, проект будет финансироваться в том числе из фондов Евросоюза, а целью Варшавы является достижение превосходства в технологиях беспилотников.

С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей, — сказал Туск.

Ранее военный эксперт Клаудия Мейджор заявила, что европейские страны не знают, как добиться победы Украины в конфликте. Автор также отметила, что Европа готовится к тому, что противостояние не закончится в ближайшее время, поскольку у союзников отсутствуют конкретные идеи для достижения успеха Киева.

До этого евродепутат от Словакии Любош Блага заявил, что республика пересматривает отношения с Евросоюзом из-за того, что для Брюсселя украинский вопрос важнее внутренних проблем стран объединения. По его словам, в Братиславе растет разочарование текущей политикой ЕС, а альтернативные взгляды на конфликт в Брюсселе воспринимают как недопустимые.