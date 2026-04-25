25 апреля 2026 в 16:33

В Европе готовятся к затяжному конфликту на Украине

NYT: европейцы не видят путей к победе Украины

Европейские страны не знают, как добиться победы Украины в конфликте, пишет The New York Times. Автор публикации военный эксперт Клаудия Мейджор также отметила, что Европа готовится к тому, что конфликт не закончится в ближайшее время.

У нас нет идей для достижения победы Украины, — говорится в публикации.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что бремя украинского кризиса перешло с плеч США на Евросоюз после выделения Киеву кредита в €90 млрд. Издание отметило, что теперь кризис на Украине точно является конфликтом и Европы, а традиционно трусливый ЕС оказался единственным гарантом поддержки Киева на фоне отстранения от этой проблемы американского президента Дональда Трампа.

До этого член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что в Европе ведется активная подготовка к возможному конфликту с Россией. По его оценке, Москве следует восстановить военный потенциал.

Между тем замглавы МИД РФ Евгений Иванов считает, что русофобские элиты стран Европы одержимы войной с Россией «до последнего украинца» и готовы пожертвовать благополучием своих народов. По его словам, они всячески препятствуют достижению договоренностей и раздувают военную истерию.

