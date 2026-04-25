На Западе обвинили ЕС в трусости из-за кредита Украине WSJ: бремя конфликта на Украине перешло с США на ЕС

Бремя украинского кризиса перешло с плеч США на Евросоюз после выделения Киеву кредита в €90 млрд (8 трлн рублей), сообщает газета Wall Street Journal. Страны ЕС утвердили эту помощь с двухмесячной задержкой.

[Конфликт] на Украине теперь точно является войной Европы. <...> В то время как президент [США Дональд] Трамп отстраняется от Европы и сосредотачивает внимание на Ближнем Востоке, Украина оказывается в зависимости от традиционно трусливого Евросоюза, — говорится в публикации.

Издание также пишет о медленном прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Как отмечается, европейские лидеры признают, что бороться за оказание внимания и поддержки странами в адрес Киева становится все сложнее.

Ранее западные журналисты заявили, что в Евросоюзе радость от решений о помощи Украине будет недолгой из-за нарастающих внутренних противоречий. Источник подчеркнул, что дискуссия о дальнейших действиях обнажила отсутствие единства среди европейских лидеров.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил на брифинге, что Украина и европейские страны не обнаруживают стремления к дипломатическому урегулированию ситуации. По мнению дипломата, выработка реальных подходов могла бы открыть окно возможностей для мирного процесса.