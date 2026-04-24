Мирошник оценил действия Европы и Украины по урегулированию конфликта Мирошник: Украина и Европа не проявляют желания урегулировать конфликт

Украина и Европа не проявляют желания урегулировать конфликт дипломатическими средствами, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на брифинге. По его словам, которые передает РИА Новости, достижение реальных подходов могло бы стать окном возможностей для мирного процесса.

С точки зрения России, окно возможностей — это достижение реальных подходов, реальной ситуации, при которой можно завершить конфликт в виде политико-дипломатического пути. Пока ни со стороны Украины, ни со стороны Европы никаких подобных действий мы не видим, — отметил Мирошник.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных разговоров с партнерами с Запада заявил о необходимости скорее возобновить переговоры по Украине. По информации источников, он также призывает сохранять открытыми дипломатические каналы.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва надеется на более активное внимание американской стороны к урегулированию ситуации вокруг Украины. По его словам, в Кремле ожидают возобновления консультаций в трехстороннем формате.