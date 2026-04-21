21 апреля 2026 в 11:10

Эрдоган призвал скорее возобновить переговоры по Украине

Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных разговоров с партнерами с Запада заявляет о необходимости скорее возобновить переговоры по Украине, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики. Он также призывает сохранять открытыми дипломатические каналы.

Эрдоган активно использует формат телефонной дипломатии, <...> последовательно акцентируя внимание на необходимости как можно скорее вернуться к переговорному процессу по Украине, — сказал источник.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что республика готова организовать переговоры для решения украинского кризиса. По его словам, мировой интерес к этому конфликту снизился из-за ситуации на Ближнем Востоке.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия позитивно воспринимает идею возобновления переговоров по украинскому вопросу в Стамбуле. Однако министр подчеркнул, что сейчас эта тема не является для Москвы первостепенной.

16 апреля Эрдоган предложил Москве провести переговоры с Киевом в Стамбуле. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко напомнила, что политик уже выступал с аналогичной инициативой.

