24 апреля 2026 в 22:26

В ЕС усилились споры о будущем Украины

Politico: ЕС недолго будет праздновать поддержку Украины из-за разногласий

В Евросоюзе недолго будут праздновать решения по поддержке Украины на фоне усиливающихся разногласий внутри Блока, передает Politico. Обсуждение дальнейших шагов показало отсутствие единой позиции среди европейских лидеров, подчеркнули в источнике.

Издание сообщает, что первоначальное чувство триумфа быстро сменилось осознанием множества кризисов и сложных вызовов, с которыми сталкивается ЕС. Отмечается, что даже внешне спокойная атмосфера саммита не скрыла внутренних противоречий между странами союза.

Также указывается, что одним из спорных вопросов остается перспектива вступления Украины в Европейский союз. Премьер Хорватии Андрей Пленкович, как передает издание, скептически оценил возможность быстрого расширения ЕС и назвал такие сроки нереалистичными.

Ранее стало известно, что Евросоюз начнет выплачивать Киеву новые транши из кредита на €90 млрд с середины мая текущего года. По предоставленной информации, это произойдет, когда будет достигнуто окончательное соглашение.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что одобренный Евросоюзом кредит Украине в размере €90 млрд никак не скажется на положении ВСУ на фронте, так как Киеву не у кого закупать оружие. По его словам, США истощили запасы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что военно-промышленный комплекс Европы на данный момент не готов обеспечить потребности Украины.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
