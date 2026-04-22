22 апреля 2026 в 16:13

Экс-нардеп Килинкаров: кредит Киеву на €90 млрд не сможет улучшить положение ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Одобренный Евросоюзом кредит Украине в размере €90 млрд (7,8 трлн рублей) никак не скажется на положении ВСУ на фронте, так как Киеву не у кого закупать оружие, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, США истощили запасы из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Я очень сомневаюсь, что [€90 млрд] помогут Украине. Они, наверное, в какой-то мере поддержат режим [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) и продлят конфликт, но коренным образом ситуацию на фронте они не поменяют. Эти деньги еще нужно конвертировать в металл и оружие, а с учетом того, что Штаты за время короткого конфликта в Иране потеряли 50% запасов высокоточных ракет, было бы наивно ожидать, что в ближайшее время они готовы будут поставлять это вооружение, — сказал Килинкаров.

Он добавил, что военно-промышленный комплекс Европы на данный момент не готов обеспечить потребности Украины. Кроме того, по словам бывшего депутата Рады, Киев может не получить обещанные деньги в полном объеме.

Мы пока не знаем, реально ли есть эти €90 млрд. Несмотря на то что эти деньги вроде бы согласованы Евросоюзом, ситуация в мире коренным образом поменялась. Мы входим в затяжной энергетический кризис. Я не знаю, насколько европейцы готовы в полном объеме выделить эти средства, но то, что они будут финансировать Киев, у меня сомнений нет, — уточнил Килинкаров.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Евросоюз одобрил кредит Украине для отмывания денег. По его словам, далеко не факт, что Киев в конечном счете получит обещанные средства.

Виктория Молчанова
Александрина Гуловская
Александр Ефимов
