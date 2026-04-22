22 апреля 2026 в 15:08

В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд

Депутат Чепа: Евросоюз одобрил кредит Украине на €90 млрд ради отмывания денег

Евросоюз одобрил кредит Украине в размере €90 млрд (7,8 трлн рублей) для отмывания денег, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, далеко не факт, что Киев в конечном итоге получит обещанные средства.

На самом деле сейчас только одобрено решение о выделении [кредита Украине]. Это не значит, что Евросоюз его предоставит. Потому что нужно еще получить возможность выделить эти деньги. По всей видимости, это может начать осуществляться во второй половине 2026 года или вообще не начаться. В первом случае средства пойдут на латание дыр в украинском бюджете: погашение долгов, закупку энергоресурсов и оружия. Вооружение для Киева будут закупать европейские страны и в первую очередь у США. И, скорее всего, эти финансы не будут даже транзитом проходить через Украину. Таким образом, ЕС будет заниматься отмыванием денег, — пояснил Чепа.

Он подчеркнул, что коррупция распространена не только на Украине, но и во многих европейских странах. По словам депутата, именно поэтому руководители этих государств активно выступают за предоставление кредитов.

Ранее Венгрия и Словакия сняли запрет с плана еврофинансирования Украины на €90 млрд на 2026–2027 годы. В то же время эти страны объявили о своем отказе участвовать в программе.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
