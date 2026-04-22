22 апреля 2026 в 14:28

Венгрия и Словакия подтвердили свое решение касательно Украины

Венгрия и Словакия подтвердили отказ участвовать в финансировании Украины

Венгрия и Словакия сняли вето с плана еврофинансирования Украины на €90 млрд на 2026-2027 годы, сообщил ТАСС европейский дипломатический источник. При этом страны подтвердили свой отказ от участия в программе.

Венгрия и Словакия подтвердили, что не будут участвовать в европейском репарационном кредите на €90 млрд, — отметил он.

До этого глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил, что Венгрия и Словакия согласились поддержать выделение Киеву €90 млрд, если будет возобновлена прокачка нефти по трубопроводу «Дружба». По словам чешского министра, речь также идет о введении новых санкционных ограничений против России.

Ранее глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал украинского президента Владимира Зеленского возобновить работу трубопровода «Дружба». Он потребовал прекратить шантаж в отношении Будапешта.

Позже стало известно, что восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию ожидается уже утром в четверг, 23 апреля. Украинская сторона начала заполнение нефтепровода с белорусского направления.

