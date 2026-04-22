22 апреля 2026 в 11:41

В Словакии раскрыли, когда страна начнет получать нефть по «Дружбе»

Министр Сакова: поставки нефти по «Дружбе» в Словакию возобновят 23 апреля

Трубопровод «Дружба»
Восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию ожидается утром в четверг, 23 апреля, сообщила министр экономики республики Дениса Сакова в соцсетях. Она отметила, что украинская сторона утром в среду начала заполнение нефтепровода с белорусского направления.

Восстановление поставок в Словакию ожидается завтра, 23 апреля, утром, — написала Сакова.

Стоит напомнить, что Украина остановила транзит российской нефти по «Дружбе» через свою территорию в Словакию и Венгрию 27 января. Официальным поводом для остановки стали повреждения на нефтепроводе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с договорными обязательствами. Однако, по его словам, восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.

Также сообщалось, что Украина планирует возобновить прокачку нефти по «Дружбе» ради кредита Европейского союза в размере €90 млрд. Восстановление работы трубопровода становится для Киева не только энергетическим, но и финансовым вопросом.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

