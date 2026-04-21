21 апреля 2026 в 12:41

В Кремле назвали условие возобновления поставок нефти по «Дружбе»

Песков: Россия продолжит поставки по «Дружбе» после отказа Киева от шантажа

Дмитрий Песков
Российская сторона готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с договорными обязательствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился. Брифинг опубликован в канале Кремля в мессенджере МАХ.

Российская сторона остается готовой в технологическом плане, мы имеем договорные обязательства с Венгрией. Но после того, как начался шантаж киевского режима, эти поставки были остановлены. Все зависит от [Украины]: откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет судить о новых властях Венгрии по конкретным делам. Она отметила, что Москва с уважением относится к результатам выборов, на которых победила партия «Тиса» Петера Мадьяра, и готова к диалогу с его будущим кабинетом на основе прагматизма и взаимного учета интересов.

В то же время Песков заявил, что завершающий работу на посту премьер-министра Венгрии Виктор Орбан отстаивал прежде всего интересы своего народа и никогда не был союзником России в Евросоюзе. Представитель Кремля также подчеркнул, что Орбан служил Венгрии много лет и делал это очень успешно.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

