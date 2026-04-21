В Кремле назвали условие возобновления поставок нефти по «Дружбе» Песков: Россия продолжит поставки по «Дружбе» после отказа Киева от шантажа

Российская сторона готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с договорными обязательствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился. Брифинг опубликован в канале Кремля в мессенджере МАХ.

Российская сторона остается готовой в технологическом плане, мы имеем договорные обязательства с Венгрией. Но после того, как начался шантаж киевского режима, эти поставки были остановлены. Все зависит от [Украины]: откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет судить о новых властях Венгрии по конкретным делам. Она отметила, что Москва с уважением относится к результатам выборов, на которых победила партия «Тиса» Петера Мадьяра, и готова к диалогу с его будущим кабинетом на основе прагматизма и взаимного учета интересов.

В то же время Песков заявил, что завершающий работу на посту премьер-министра Венгрии Виктор Орбан отстаивал прежде всего интересы своего народа и никогда не был союзником России в Евросоюзе. Представитель Кремля также подчеркнул, что Орбан служил Венгрии много лет и делал это очень успешно.