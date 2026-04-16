Захарова объяснила, как будут строиться отношения России и Венгрии

Россия будет судить о новых властях Венгрии по конкретным делам и готова к диалогу с ними, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что уверенную победу на прошедших парламентских выборах одержала партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, который в мае этого года сформирует новое правительство, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы считаем целесообразным дождаться обнародования его программных документов и конкретных шагов по их реализации. Мы судить будем по конкретным делам, — сказала Захарова.

Она отметила, что Россия с уважением относится к результатам волеизъявления венгерского народа, равно как и любого другого народа, который действует самостоятельно на основе своих собственных законов. Спикер МИД РФ добавила, что руководство страны готово к диалогу с кабинетом Мадьяра на основе прагматизма и взаимного учета интересов друг друга по широкому спектру тем международной и двусторонней повестки дня.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если лидер победившей на выборах в Венгрии «Тисы» будет готов к диалогу с Россией, то это поможет решать двусторонние проблемы. В Москве высоко оценят такое решение Будапешта.