В Кремле дали Мадьяру ценный совет для хороших отношений с Россией Песков: Россия будет готова решать проблемы с Венгрией в случае диалога

Если лидер победившей на выборах в Венгрии «Тисы» Петер Мадьяр на посту премьер-министра будет готов к диалогу с Россией, это позволит решать имеющиеся двусторонние проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today. По его словам, в Москве высоко оценят такое решение Будапешта.

Если он будет делать то же самое, мы оценим это, и это поможет нам решать проблемы и лучше реагировать на проблемы людей и в Венгрии, и в России, — отметил представитель Кремля.

Ранее политолог Александр Фролов выразил мнение, что Мадьяр не будет врагом России. Он считает, что политик пытается лавировать между различными центрами силы и выстроит грамотные отношения и с Москвой, и с Вашингтоном. Эксперт также добавил, что высказывания политика, которые можно было бы расценить как антироссийские, нацелены на молодежный электорат.

Мадьяр между тем заявил, что Венгрия снимет вето на кредит ЕС Киеву в размере €90 млрд при условии возобновления прокачки по нефтепроводу «Дружба». Он напомнил, что Украина пообещала восстановить работу магистрали к концу апреля.