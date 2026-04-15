15 апреля 2026 в 19:43

В Кремле дали Мадьяру ценный совет для хороших отношений с Россией

Песков: Россия будет готова решать проблемы с Венгрией в случае диалога

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Если лидер победившей на выборах в Венгрии «Тисы» Петер Мадьяр на посту премьер-министра будет готов к диалогу с Россией, это позволит решать имеющиеся двусторонние проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today. По его словам, в Москве высоко оценят такое решение Будапешта.

Если он будет делать то же самое, мы оценим это, и это поможет нам решать проблемы и лучше реагировать на проблемы людей и в Венгрии, и в России, — отметил представитель Кремля.

Ранее политолог Александр Фролов выразил мнение, что Мадьяр не будет врагом России. Он считает, что политик пытается лавировать между различными центрами силы и выстроит грамотные отношения и с Москвой, и с Вашингтоном. Эксперт также добавил, что высказывания политика, которые можно было бы расценить как антироссийские, нацелены на молодежный электорат.

Мадьяр между тем заявил, что Венгрия снимет вето на кредит ЕС Киеву в размере €90 млрд при условии возобновления прокачки по нефтепроводу «Дружба». Он напомнил, что Украина пообещала восстановить работу магистрали к концу апреля.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам разрешили перелеты в Израиль
Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в ДНР
Росавиация продлила заморозку продажи билетов в ОАЭ
США поставили точку в вопросе санкций для российской нефти
В СВР России раскрыли детали переговоров по Ирану
В Австралии загорелся нефтеперерабатывающий завод
Песков объяснил, почему Россия против нападения на Кубу
В Белом доме внесли ясность в ситуацию по перемирию с Ираном
В Кремле развеяли миф о дружбе с Венгрией при Орбане
СВР России и КГБ Белоруссии объявили охоту на террористов
Действия Прибалтики сравнили с периодом перед Второй мировой
«Иначе — до самых страшных событий»: Нарышкин о переговорах по Ирану
Медведев объяснил суть списка предприятий по производству дронов ВСУ
Россию, Индию и Китай призвали восстановить международное право
В Кремле указали на деградацию международного права в ситуации с Ираном
Мать-садистка и брат-растлитель: сестра штурмовика ВСУ рассказала правду
Медведев пожелал добрых снов странам ЕС в «расстрельном» списке Минобороны
На юге Москвы нашли хостел с 3 тыс. мигрантов
Что делать, если попал под овербукинг: компенсация, можно ли подать в суд
Боец ВСУ стал добычей псов, россияне на «Бушере», взрыв в Анапе: что дальше
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

