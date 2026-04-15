Политолог объяснил, станет ли Мадьяр врагом России

Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр не будет врагом России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог, редактор издания «Сенсаций.Нет» Александр Фролов. Он считает, что политик пытается лавировать между различными центрами силы и выстроит грамотные отношения и с Москвой, и с Вашингтоном.

Я не думаю, что Мадьяр является нам врагом. Видно, что он хоть и не очень опытный, но вполне себе адекватный политик, который способен выстроить грамотные, правильные отношения и со Штатами, и с Россией, — сказал Фролов.

Он отметил: заявления Мадьяра, которые можно было бы расценить как антироссийские, были сделаны в ходе предвыборной кампании. Политолог считает, что их целью было воздействие на молодежный электорат.

А после выборов он уже начал делать более осторожные заявления, которые Россию должны устроить. Новые высказывания будущего премьера говорят о том, что он не планирует рвать отношения и устремляться на Запад, — отметил эксперт.

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия снимет вето на кредит ЕС Киеву в размере €90 млрд при условии возобновления прокачки по нефтепроводу «Дружба». Он напомнил, что Украина пообещала восстановить работу магистрали к концу апреля.