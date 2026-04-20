Украина может разблокировать «Дружбу» на этой неделе ради кредита ЕС Bloomberg: Украина может возобновить прокачку нефти по «Дружбе» уже 21 апреля

Украина планирует возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» уже во вторник. Это решение, как ожидается, разблокирует для Киева кредит Европейского союза в размере €90 млрд (8,8 трлн рублей), пишет со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

По данным собеседников агентства, технические испытания трубопровода запланированы на вторник. Возобновление работы «Дружбы» становится для Киева не только энергетическим, но и финансовым вопросом. От этого напрямую зависит получение многомиллиардной европейской помощи.

В декабре 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС не стал препятствовать планам предоставить кредит Украине, но предупредил, что Венгрия в этой инициативе участвовать не будет. Аналогичную позицию заняли Чехия и Словакия. Однако позже, когда Киев заблокировал поставки российской нефти по «Дружбе», Будапешт в качестве ответной меры отказался одобрить окончательные процедуры для предоставления кредита. Орбан заявил, что Украина не получит этих денег до тех пор, пока не разблокирует транзит.

Ранее глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал украинского президента Владимира Зеленского возобновить работу трубопровода «Дружба». Как передает miniszterelnok.hu, он также потребовал от него прекратить шантаж в отношении Будапешта.