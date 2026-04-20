Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 22:39

Украина может разблокировать «Дружбу» на этой неделе ради кредита ЕС

Bloomberg: Украина может возобновить прокачку нефти по «Дружбе» уже 21 апреля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина планирует возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» уже во вторник. Это решение, как ожидается, разблокирует для Киева кредит Европейского союза в размере €90 млрд (8,8 трлн рублей), пишет со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

По данным собеседников агентства, технические испытания трубопровода запланированы на вторник. Возобновление работы «Дружбы» становится для Киева не только энергетическим, но и финансовым вопросом. От этого напрямую зависит получение многомиллиардной европейской помощи.

В декабре 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС не стал препятствовать планам предоставить кредит Украине, но предупредил, что Венгрия в этой инициативе участвовать не будет. Аналогичную позицию заняли Чехия и Словакия. Однако позже, когда Киев заблокировал поставки российской нефти по «Дружбе», Будапешт в качестве ответной меры отказался одобрить окончательные процедуры для предоставления кредита. Орбан заявил, что Украина не получит этих денег до тех пор, пока не разблокирует транзит.

Ранее глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал украинского президента Владимира Зеленского возобновить работу трубопровода «Дружба». Как передает miniszterelnok.hu, он также потребовал от него прекратить шантаж в отношении Будапешта.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

