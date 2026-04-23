Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 10:49

Стало известно, когда ЕС начнет выплачивать Киеву кредит на €90 млрд

Евросоюз готов начать выплачивать Киеву кредит на €90 млрд в середине мая

Жан-Ноэль Барро
Подписывайтесь на нас в MAX

ЕС готов начать выплачивать Киеву первые транши из кредита на €90 млрд с середины мая, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Franceinfo. По словам министра, это произойдет, когда будет достигнуто окончательное соглашение.

Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето, — отметил он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник допустил, что кредит в размере €90 млрд, выделенный Украине Евросоюзом, будет разворован. По его словам, часть денег осядет в самом ЕС, другая достанется украинским чиновникам.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что одобренный Евросоюзом кредит Украине в размере €90 млрд никак не скажется на положении ВСУ на фронте, так как Киеву не у кого закупать оружие. По его словам, США истощили запасы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что военно-промышленный комплекс Европы на данный момент не готов обеспечить потребности Украины.

Европа
Киев
Евросоюз
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.