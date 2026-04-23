Стало известно, когда ЕС начнет выплачивать Киеву кредит на €90 млрд Евросоюз готов начать выплачивать Киеву кредит на €90 млрд в середине мая

ЕС готов начать выплачивать Киеву первые транши из кредита на €90 млрд с середины мая, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Franceinfo. По словам министра, это произойдет, когда будет достигнуто окончательное соглашение.

Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето, — отметил он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник допустил, что кредит в размере €90 млрд, выделенный Украине Евросоюзом, будет разворован. По его словам, часть денег осядет в самом ЕС, другая достанется украинским чиновникам.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что одобренный Евросоюзом кредит Украине в размере €90 млрд никак не скажется на положении ВСУ на фронте, так как Киеву не у кого закупать оружие. По его словам, США истощили запасы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что военно-промышленный комплекс Европы на данный момент не готов обеспечить потребности Украины.