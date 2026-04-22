22 апреля 2026 в 20:21

Экс-депутат раскрыл, на что на самом деле пойдет кредит ЕС для Украины

Экс-депутат Рады Олейник: кредит ЕС для Украины разворуют чиновники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кредит в размере €90 млрд, выделенный Украине Евросоюзом, будет разворован, выразил мнение в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, часть денег осядет в самом ЕС, другая достанется украинским чиновникам.

Там все схемы отработаны. Как только копейка попадает — сразу пошли откаты. На вооружении завышают цены. Или, например, перечисляют деньги фирме-однодневке, как это было с одним из предприятий в Польше: дали около миллиарда — и компания исчезла. Ни снарядов, ни денег, — пояснил Олейник.

Он отметил, что «распилить» крупную сумму украинским властям не составит труда. По его словам, Киев имел дело и с куда большими траншами.

По сравнению с предыдущими годами нынешняя сумма не такая жирная. Америка, бывало, выделяла $60 млрд только на один год, да и другие скидывались. Так что для украинских министров это работы на полдня, — добавил собеседник.

Ранее постоянные представители стран ЕС на встрече в Брюсселе согласовали 20-й пакет санкций против России, а также договорились о выделении Украине кредита на €90 млрд. Решение было принято по ускоренной процедуре после устранения последних препятствий внутри объединения.

Кристина Воронина
Павел Воробьев
