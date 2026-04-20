Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 17:36

В МИД сделали жесткое заявление об одержимости евроэлит Россией

МИД: евроэлиты готовы пожертвовать благополучием народов ради войны с Россией

Евгений Иванов
Подписывайтесь на нас в MAX

Русофобские элиты стран Европы одержимы войной с Россией «до последнего украинца» и готовы пожертвовать благополучием своих народов, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». По его словам, они всячески препятствуют достижению договоренностей и раздувают военную истерию, передает ТАСС.

Отмечаем, что русофобски настроенные европейские элиты по-прежнему одержимы идеей ведения войны с Россией, что называется, до последнего украинца, — отметил Иванов.

Замминистра также подчеркнул, что в этих условиях российская дипломатия продолжит последовательный курс на защиту национальных интересов, создание благоприятных внешних условий для развития страны и укрепление суверенитета во всех сферах.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад всегда провоцировал постсоветские республики против России. Он добавил, что глава Украины Владимир Зеленский прекрасно это знает и понимает.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко между тем выразила мнение, что русофобия в ЕС со временем сойдет на нет, европейцы прозреют, а российская культура вернется. Она подчеркнула, что послевоенное развитие европейской экономики успешно шло именно благодаря России, которая никогда не нарушала обязательств по поставкам энергоресурсов на взаимовыгодных условиях.

Власть
Россия
Европа
Украина
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.