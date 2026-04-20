В МИД сделали жесткое заявление об одержимости евроэлит Россией МИД: евроэлиты готовы пожертвовать благополучием народов ради войны с Россией

Русофобские элиты стран Европы одержимы войной с Россией «до последнего украинца» и готовы пожертвовать благополучием своих народов, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». По его словам, они всячески препятствуют достижению договоренностей и раздувают военную истерию, передает ТАСС.

Отмечаем, что русофобски настроенные европейские элиты по-прежнему одержимы идеей ведения войны с Россией, что называется, до последнего украинца, — отметил Иванов.

Замминистра также подчеркнул, что в этих условиях российская дипломатия продолжит последовательный курс на защиту национальных интересов, создание благоприятных внешних условий для развития страны и укрепление суверенитета во всех сферах.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад всегда провоцировал постсоветские республики против России. Он добавил, что глава Украины Владимир Зеленский прекрасно это знает и понимает.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко между тем выразила мнение, что русофобия в ЕС со временем сойдет на нет, европейцы прозреют, а российская культура вернется. Она подчеркнула, что послевоенное развитие европейской экономики успешно шло именно благодаря России, которая никогда не нарушала обязательств по поставкам энергоресурсов на взаимовыгодных условиях.