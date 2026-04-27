Словакия начала задумываться о полезности связей с ЕС из-за Украины Евродепутат Блага: Словакия начала пересматривать связи с ЕС из-за Украины

Словакия пересматривает отношения с Европейским союзом из-за того, что для Брюсселя украинский вопрос имеет большее значение, чем внутренние проблемы стран объединения, заявил евродепутат от республики Любош Блага в беседе с РИА Новости. Он отметил, что на момент вступления его страны в ЕС, объединение делало акцент на мире, экономическом сотрудничестве и социальной поддержке, однако в настоящее время повестка, по его словам, сосредоточена почти исключительно на военной тематике.

В сложившейся ситуации, когда к тому же Зеленский на Украине перекрыл поставки нефти и газа, чем подверг нас серьезной экономической опасности, ЕС не смог нас защитить. Поэтому мы пересматриваем отношения, поскольку попросту нельзя оперировать внутри Евросоюза, который отдает приоритет Украине, не входящей в него, — заявил парламентарий.

Евродепутат также указал, что в Братиславе усиливается более критичное отношение к ЕС и растет разочарование текущим развитием ситуации внутри объединения. По его словам, альтернативные взгляды, особенно касающиеся конфликта на Украине, в Брюсселе воспринимаются как недопустимые или даже противоправные.

Он добавил, что Словакия намерена и далее ориентироваться на мирные подходы, поддерживать прагматичные отношения с Россией и действовать исходя из практической выгоды. Блага подчеркнул, что стране важны доступ к более дешевой российской энергии и возможные договоренности с Россией по украинскому конфликту.

Ранее премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет удивлена возможной очередной остановкой поставок нефти по трубопроводу «Дружба» со стороны Украины. Он отметил, что президент Владимир Зеленский может пойти на такое решение после получения €90 млрд (8,82 трлн рублей).