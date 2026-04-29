Энергетический терроризм стал отличительной чертой Киева, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, подобного рода деятельность стала «одной из визитных карточек» украинской власти. Так дипломат высказалась о попытке ВСУ атаковать объекты городской инфраструктуры Энергодара.

Энергетический терроризм — это тоже одна из визитных карточек киевского режима. То есть удар по инфраструктуре, связанной с энергетикой, — отметила она.

Ранее представитель МИД России заметила, что западные покровители Украины всеми силами препятствуют завершению конфликта. По ее словам, в Киеве сохраняют иллюзию нанесения России «стратегического поражения». Пока на Украине не наблюдается политической воли к миру и европейские спонсоры поддерживают режим в этой тенденции, отметила Захарова. Страны Великобритании и Европейского союза делают все, чтобы затянуть конфликт и не допустить даже намека на его скорое завершение, резюмировала дипломат.