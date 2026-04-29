Девелопер ответила, что может представлять опасность для аллергиков в офисе Девелопер Захарова: ковролин может быть источником аллергенов в офисе

Ковролин в офисных помещениях может быть источником аллергенов, заявила NEWS.ru директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова. На этом фоне, по ее словам, бизнес-центры зачастую отдают предпочтение бесшовным напольным покрытиям.

Если на улице или дома признаки аллергии отступают — это повод внимательнее оценить качество рабочей среды. Сегодня в современных бизнес-центрах все чаще отказываются от покрытий типа ковролина в пользу бесшовных напольных систем. Они не накапливают загрязнения и аллергены в течение многих лет эксплуатации, легче очищаются и не становятся источником вторичного загрязнения воздуха. Частицы пыльцы и пыли оседают в ворсе, текстильной обивке и пористых материалах, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в офисах все больше внимания уделяется многоступенчатой фильтрации воздуха, регулярному обслуживанию инженерных систем, точному контролю влажности и использованию материалов с низким уровнем выбросов. По словам девелопера, в современных бизнес-центрах эти задачи обычно берут на себя управляющие компании.

Одно из ключевых отличий офисов классов A и B — наличие централизованных систем кондиционирования и более высокий стандарт их обслуживания. Это напрямую влияет на качество воздуха и общее самочувствие сотрудников, которым важно комфортно проводить в помещении большую часть дня. Наиболее эффективными для офисной среды считаются материалы, которые одновременно минимизируют накопление пыли и упрощают влажную уборку, — заключила Захарова.

Ранее врач-аллерголог Наталья Нечепоренко предупредила, что офисное оборудование может быть источником аллергенов. Она порекомендовала работникам использовать увлажняющие спреи для носа с морской водой, чтобы защититься от раздражителей.