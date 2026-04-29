Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 14:26

Девелопер ответила, что может представлять опасность для аллергиков в офисе

Девелопер Захарова: ковролин может быть источником аллергенов в офисе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ковролин в офисных помещениях может быть источником аллергенов, заявила NEWS.ru директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова. На этом фоне, по ее словам, бизнес-центры зачастую отдают предпочтение бесшовным напольным покрытиям.

Если на улице или дома признаки аллергии отступают — это повод внимательнее оценить качество рабочей среды. Сегодня в современных бизнес-центрах все чаще отказываются от покрытий типа ковролина в пользу бесшовных напольных систем. Они не накапливают загрязнения и аллергены в течение многих лет эксплуатации, легче очищаются и не становятся источником вторичного загрязнения воздуха. Частицы пыльцы и пыли оседают в ворсе, текстильной обивке и пористых материалах, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в офисах все больше внимания уделяется многоступенчатой фильтрации воздуха, регулярному обслуживанию инженерных систем, точному контролю влажности и использованию материалов с низким уровнем выбросов. По словам девелопера, в современных бизнес-центрах эти задачи обычно берут на себя управляющие компании.

Одно из ключевых отличий офисов классов A и B — наличие централизованных систем кондиционирования и более высокий стандарт их обслуживания. Это напрямую влияет на качество воздуха и общее самочувствие сотрудников, которым важно комфортно проводить в помещении большую часть дня. Наиболее эффективными для офисной среды считаются материалы, которые одновременно минимизируют накопление пыли и упрощают влажную уборку, — заключила Захарова.

Ранее врач-аллерголог Наталья Нечепоренко предупредила, что офисное оборудование может быть источником аллергенов. Она порекомендовала работникам использовать увлажняющие спреи для носа с морской водой, чтобы защититься от раздражителей.

Здоровье
аллергии
работа
сотрудники
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Туапсе зафиксировали загрязнение воздуха из-за пожара на НПЗ
СК раскрыл причину смертельного пожара на севере Москвы
Зеленский от имени украинцев поблагодарил британского короля
Названы гонорары Меладзе и Галкина за выступление на свадьбе украинцев
За бывшую начальницу из сети наркологических клиник взялись с новой силой
ВСУ пытались атаковать Брянскую область с помощью четырех БПЛА
Российских боксеров допустили к мировым турнирам
Экономист ответил, какой уникальный ресурс есть в России
Стало известно, какой масштаб могут набрать протесты украинцев против ТЦК
Экс-главу отдела торгов МНПЦ наркологии арестовали по новому делу
Актриса Хилькевич поделилась секретом своей худобы
Появились новые подробности в деле о смертельном пожаре на стройке в Москве
Врач назвала доступные продукты, повышающие настроение
Как выбрать текстиль, который не надоедает
Энергоснабжение восстановили во всех домах Дагестана после паводка
Захарова анонсировала участие Лаврова в саммите БРИКС в Нью-Дели
Кинолог ответила, решит ли маркировка проблему с бродячими собаками
Сбербанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции на 2026 год
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 50 БПЛА
Девелопер ответила, что может представлять опасность для аллергиков в офисе
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.