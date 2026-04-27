Врач объяснила, почему аллергия может проявляться острее в офисе

Офисное оборудование и мебель могут быть источниками аллергенов, заявила NEWS.ru врач-аллерголог «ИНВИТРО» Наталья Нечепоренко. Она посоветовала работникам использовать увлажняющие спреи для носа на основе морской воды для защиты от раздражителей.

Весной аллергики привыкли спасаться от пыльцы в помещениях. Но в офисе часто происходит обратное: насморк, першение в горле и воспаление глаз не исчезают, а сохраняются на протяжении всего рабочего дня. Причин этому несколько. Аллергены проникают через вентиляцию, оседают на одежде и обуви сотрудников, остаются в воздухе и на поверхностях. Также внутри есть дополнительные раздражители: пыль, микрочастицы отделочных материалов, споры грибов, химические вещества от офисной техники и мебели. Все это усиливает нагрузку на организм, из-за чего даже легкие симптомы ощущаются острее, — предупредила Нечепоренко.

Она пояснила, что при нерегулярном обслуживании кондиционеров в их системах накапливаются микрочастицы, которые затем попадают в помещение. По словам врача, сухой воздух усиливает чувствительность слизистых.

Мой первый совет — пройти аллергологическое обследование, чтобы точно определить спектр чувствительности. Без понимания причины любые действия будут полумерами. Второй шаг — попытаться минимизировать контакт с выявленными триггерами. Если аллергия вызвана, например, плесенью в вентиляции, одними антигистаминными препаратами проблему не решить. В этом случае пациентам рекомендуется своевременно принимать назначенные лекарства и использовать увлажняющие спреи для носа на основе морской воды, — добавила Нечепоренко.

Она предложила использовать портативный очиститель воздуха на рабочем столе. По словам аллерголога, также важно регулярно протирать рабочую поверхность, клавиатуру и монитор влажной салфеткой. Кроме того, специалист напомнила о необходимости вакцинации от гриппа.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что работник с обострением аллергии имеет право попросить у работодателя перевести его на дистанционный режим. По его словам, решение руководства будет зависеть от способности сотрудника выполнять свои обязанности из дома.