Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 15:39

Врач объяснила, почему аллергия может проявляться острее в офисе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Офисное оборудование и мебель могут быть источниками аллергенов, заявила NEWS.ru врач-аллерголог «ИНВИТРО» Наталья Нечепоренко. Она посоветовала работникам использовать увлажняющие спреи для носа на основе морской воды для защиты от раздражителей.

Весной аллергики привыкли спасаться от пыльцы в помещениях. Но в офисе часто происходит обратное: насморк, першение в горле и воспаление глаз не исчезают, а сохраняются на протяжении всего рабочего дня. Причин этому несколько. Аллергены проникают через вентиляцию, оседают на одежде и обуви сотрудников, остаются в воздухе и на поверхностях. Также внутри есть дополнительные раздражители: пыль, микрочастицы отделочных материалов, споры грибов, химические вещества от офисной техники и мебели. Все это усиливает нагрузку на организм, из-за чего даже легкие симптомы ощущаются острее, — предупредила Нечепоренко.

Она пояснила, что при нерегулярном обслуживании кондиционеров в их системах накапливаются микрочастицы, которые затем попадают в помещение. По словам врача, сухой воздух усиливает чувствительность слизистых.

Мой первый совет — пройти аллергологическое обследование, чтобы точно определить спектр чувствительности. Без понимания причины любые действия будут полумерами. Второй шаг — попытаться минимизировать контакт с выявленными триггерами. Если аллергия вызвана, например, плесенью в вентиляции, одними антигистаминными препаратами проблему не решить. В этом случае пациентам рекомендуется своевременно принимать назначенные лекарства и использовать увлажняющие спреи для носа на основе морской воды, — добавила Нечепоренко.

Она предложила использовать портативный очиститель воздуха на рабочем столе. По словам аллерголога, также важно регулярно протирать рабочую поверхность, клавиатуру и монитор влажной салфеткой. Кроме того, специалист напомнила о необходимости вакцинации от гриппа.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что работник с обострением аллергии имеет право попросить у работодателя перевести его на дистанционный режим. По его словам, решение руководства будет зависеть от способности сотрудника выполнять свои обязанности из дома.

Здоровье
врачи
аллергии
советы
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.