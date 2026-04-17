Юрист ответил, можно ли при аллергии перейти на дистанционную работу

Юрист Хаминский: работник с аллергией может попросить о переводе на удаленку

Сотрудник с обострением аллергии может попросить работодателя о переводе на дистанционную работу, заявил RT юрист Александр Хаминский. При этом ответ руководства будет зависеть от того, сможет ли человек выполнять свои обязанности, находясь дома.

Характер работы должен позволять выполнять ее удаленно. У работодателя должен иметься утвержденный порядок выполнения трудовой функции на дому, включая обеспечение средствами труда, возможными компенсациями. В случае невозможности работы дома сотрудник может взять отпуск или больничный, — подчеркнул Хаминский.

Он напомнил, что, согласно трудовому законодательству, уважительными причинами отсутствия на работе считаются объективные обстоятельства, не зависящие от работника. К ним относятся болезнь, вызов в госорганы, чрезвычайные ситуации, исполнение государственных обязанностей, а также приостановка работы из-за задержки зарплаты более чем на 15 дней.

Ранее депутаты думской фракции «Новые люди» предложили установить единый механизм временного перевода на удаленную работу сотрудников и учащихся с аллергией. В документе указано, что сезонное воздействие пыльцы, пыли и других аллергенов может ухудшать самочувствие и снижать концентрацию внимания.