В ГД пожалели аллергиков и предложили для них уступку В Госдуме предложили ввести формат удаленной работы для аллергиков

Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру труда и соцзащиты Антону Котякову с предложением установить единый механизм временного перевода на удаленную работу сотрудников и учащихся с аллергией, сообщает ТАСС. В документе указано, что сезонное воздействие пыльцы, пыли и других аллергенов может ухудшать самочувствие и снижать концентрацию внимания.

По данным Минздрава, аллергией страдает значительная часть населения, включая каждого третьего взрослого и каждого четвертого ребенка. Инициатива направлена на снижение негативного воздействия аллергенов на здоровье и поддержание эффективности труда и учебы в период сезонных обострений.

Представляется целесообразным на федеральном уровне установить единый механизм временного перевода на дистанционный формат работников и обучающихся при наличии медицинского заключения о необходимости ограничения очного пребывания в период обострения аллергического заболевания, — указано в тексте письма.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что аллергикам необходимо выдавать сертификаты на очистители воздуха. Он обратился с соответствующей инициативой к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.